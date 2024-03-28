20 milyon vatandaşımız yardım almak zorunda

İzmir Milletvekili Mahir Polat ekonomik krizin yarattığı yoksulluk ile yardıma muhtaç sayısının her yıl katlandığına dikkat çekerek 2022 yılında sosyal yardım alan hane sayısının 4 milyon 400 bin olduğunu bu sayının son 1 yılda artarak 4 milyon 900 bine çıktığını söyledi.

Polat bu hanelerde yaşayan yaklaşık 2 Milyonla birlikte ülkemizde sosyal yardıma muhtaç bırakılan toplam 20 milyon vatandaşımızın olmasını ekonomik yıkımının boyutunu da gözler önüne koyduğunu söyledi. Polat, “Vatandaşı bir kuru soğan ve patatese muhtaç hale getiren iktidarın 2021 yılında, 123 bin ton patates, 32 bin ton soğanı 3,7 milyon haneye dağıttıklarını övgüyle anlattığını vurgulayarak ne diyeceğimizi bilemiyoruz. İktidar halktan kopmuş sokaktan bihaber, eskiden çuvalla aldıkları kuru soğanı, kiloyla en sonunda da taneyle alıyorken şimdilerde ancak yardımla ulaşabiliyor” diyerek tepki gösterdi. Ankara - Mehmet Kara

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