Eren-15 Operasyonu kapsamında, Ağrı'nın Patnos ilçesinde aralarında sözde eyalet sorumlusunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kartevin Dağı bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca ortak operasyon düzenlendi. Jandarma İHA-SİHA destekli operasyonda, aralarında terör örgütü PKK tarafından yeni görevlendirilen sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da yer aldığı 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonla, terör örgütünün Doğu Anadolu ve Karadeniz'e sızma girişimleri engellenmiş oldu. Eylem arayışındaki PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlar devam ediyor. AA

Okunma Sayısı: 146

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.