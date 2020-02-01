5 ilde kar yağışı uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzurum, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Kars’ta kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, havanın çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerine kadar Erzurum, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Kars’ta aralıklı kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgârın güneybatı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Bölge’de kar kalınlıkları Ağrı’da 40, Kars’ta 20, Erzurum’da 11, Ardahan’da 7, Iğdır’da 4 ve Erzincan’da 1, kayak merkezlerinden Cıbıltepe’de 61, Palandöken’de 55 ve Ergan’da 36 santimetre ölçüldü. Bölge genelinde özellikle gece ve sabah buzlanma ile don olayının beklendiğini kaydeden Meteoroloji yetkilileri, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. AA

Okunma Sayısı: 120

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.