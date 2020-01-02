"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

5 yılda 238 bin düzensiz göçmen yakalandı

02 Ocak 2020, Perşembe 16:01
Ege Denizi, Akdeniz ve Karadeniz'i kullanarak Avrupa'ya geçmeye çalışırken Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca yakalanan düzensiz göçmen sayısı, son 5 yılda 238 bin 158'e ulaştı.

İç karışıklık, ekonomik ve siyasi belirsizlikler nedeniyle ülkelerini terk ederek Türkiye'ye sığınan ya da kaçak yollarla giren ve buradan da Avrupa'ya daha iyi bir hayat ümidiyle geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin "umuda yolculuğu" sürüyor.

Yasa dışı yollarla deniz üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin umuda yolculukları 2015 yılında zirve yaparak 91 bin 611 oldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizlerde yaptıkları denetimlerde 2016'da 37 bin 130, 2017'de 21 bin 937, 2018'de 26 bin 678 düzensiz göçmeni yakaladı.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Mart 2016'da imzalanan "Geri Kabul Anlaşması"nın ardından azalan yakalanan göçmen sayısı, 2019'da yeniden artış gösterdi. 2019 yılında denizlerde yakalanan düzensiz göçmen sayısı, 60 bin 802 oldu. Bu sayı, aynı zamanda 2015'ten sonraki en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Düzensiz göçteki 2019 hareketliliği rakamlara da yansıdı. Yakalanan düzensiz göçmen sayısı bir önceki yıla göre 2 kattan fazla artış gösterdi.

En fazla yasa dışı göç girişimleri ise ağustos, eylül ve ekim aylarında yaşandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, eylül ayında 12 bin 68, ekimde 11 bin 908, ağustosta ise 8 bin 245 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tespit edilen ve denize çıkmadan jandarma ve emniyet birimleri tarafından da 47 bin 179 düzensiz göçmen yakalandı.

Denizlerde son 5 yılda yakalanan düzensiz göçmen sayısı ise 238 bin 158'e ulaştı.

654 düzensiz göçmen öldü

Umuda yolculukları ölümle sonuçlanan düzensiz göçmen sayısı ise son 5 yılda 654 oldu.

Bindikleri deniz araçları alabora olan ya da batan düzensiz göçmenlerden aralarında kadın ve çocukların da olduğu 654 kişi ya boğuldu ya da hipotermi nedeniyle öldü.

2015 yılında 279, 2016'da 192, 2017'de 56, 2018'de 93, 2019'da ise 34 düzensiz göçmen, çıktıkları umut yolunda öldü.

Son 5 yılda düzensiz göçleri organize ettikleri iddiasıyla da 646 kişi yakalandı. 

AA

Okunma Sayısı: 127
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    5 yılda 238 bin düzensiz göçmen yakalandı

    Ghosn hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

    Türkiye'nin en rekabetçi şehirleri belli oldu

    2019'da 1 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı

    Pakistan: Keşmir'de hayat normale dönmedi

    'Savaşa gitmiyoruz ancak savaştan da korkmuyoruz'

    TBMM olağanüstü toplandı

    Mobilyada KDV yüzde 8'e düşürüldü

    TOGG: Resmi açıklamalar takip edilsin

    Başörtüsü yasağına Danıştay’dan red

    Avustralya'da ölü sayısı 15'e yükseldi!

    'Netanyahu suçlu olduğunu biliyor'

    Geçen yıl 1 milyon 400 bin kişi ziyaret etti

    Halkın beklentisi aş, iş, adalet

    Adalet istediler, mahkemelik oldular

    Ehliyet 200, kimlik 25 lira

    Bak şu Çin’in hadsizliğine

    İşsizlik büyük sorun

    Bel fıtığı olan hastalara tavsiyeler

    Hong Kong yeniden ayakta: 2020'nin ilk protestolarına 1 milyondan fazla kişi katıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    KHK’lar ömür törpüsü
    Genel

    Ehliyet 200, kimlik 25 lira
    Genel

    Başörtüsü yasağına Danıştay’dan red
    Genel

    Bak şu Çin’in hadsizliğine
    Genel

    Bel fıtığı olan hastalara tavsiyeler
    Cevat ÇAKIR

    Risale-i Nur’da ağaç -1
    Ali Rıza AYDIN

    Allah’ın yüz çevirdiği kimseler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Libya’ya asker” soruları...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ecevit’in Ayastefanos hükûmeti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.