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25 MAYIS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

6 ilde şiddetli rüzgar alarmı

25 Mayıs 2020, Pazartesi 16:12
Van ve Hakkari, Ardahan ve Iğdır'da şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve kurumların çatıları uçtu, meyve ağaçları ve seralar zarar gördü. Kars'ta 110 metrelik asma köprü yıkıldı, Ağrı'da ise hasar gören ağıllardaki çok sayıda hayvan telef oldu.

Van'da iki gündür etkisini sürdüren şiddetli rüzgar, Hacıbekir ve Bostaniçi mahallelerinde bazı evlerin çatılarını uçurdu.

 

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Gürpınar ilçesinde ağaçlar devrildi, meyve ağaçları zarar gördü, Gevaş ilçesindeki bazı seralarda da hasar meydana geldi.

 

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yola düşen çatı parçalarını güvenli alana taşıdı.

Saray ilçesinde de şiddetli rüzgardan dolayı ilçe merkezi, Beyarslan ve Örenburç mahallerinde bazı evlerin çatıları uçtu.

Örenburç Mahallesi'nde düşen çatının altında kalan 18 yaşındaki Hilal Özay yaralandı. Hastaneye kaldırılan Özay'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hakkari

Hakkari'de de akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle çok sayıda ev ile bazı kurumların çatıları yerinden çıktı, bir taksi durağı zarar gördü.

Çatılardan ayrılan sac parçaları, bazı park halindeki araçlarda hasara neden oldu.

İtfaiye ekipleri de tehlikeli gördükleri çatıların bulunduğu alanlarda önlem aldı, yola düşen tahta ve sac parçalarını temizledi.

Vatandaşlardan Azat Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte dün akşam yoğun ve şiddetli rüzgarın etkili olduğunu söyledi.

Fırtına nedeniyle yaşadığı binanın çatısının yerinden söküldüğünü belirten Koç, park halindeki araçların da hasar gördüğünü ifade etti.

Ardahan

Ardahan'da gece saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar, sabaha doğru etkisini arttırdı.

Bu nedenle kent merkezindeki enerji nakil hatları zarar görünce elektrik kesintisi yaşandı.

Bazı evlerin çatısını uçuran fırtına sırasında Halil Efendi Mahallesi'ndeki bir aydınlatma direğinin üzerindeki leylek yuvasında yangın çıktı.

Vatandaşlardan Salih Topçu, yaptığı açıklamada, fırtınanın çok şiddetli olması dolayısıyla hayatın olumsuz etkilendiğini belirterek, "Leylek yuvasında çıkan yangın şükür kısa sürede söndürüldü. Yangın elektrik hatlarından kaynaklı çıktı." diye konuştu.

Iğdır

Iğdır'da sabaha karşı başlayan ve şiddetini artıran yağmur nedeniyle birçok cadde ve sokak su altında kaldı. 

Fırtınanın da etkili olduğu ilde birçok ağaç kırılıp devrildi, bazı binaların çatıları ile iş yerlerinin tabelaları uçtu.

Etkisini sürdüren fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli olmalarını sağlamak amacıyla belediye hoparlörlerinden duyuru yapıldı. 

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Enver Ünlü'nün talimatıyla, belediye ekipleri de su taşkınları, kanal tıkanması, çatı uçması ve ağaç düşmesi gibi durumlara müdahale etti.

Kars

Kars'ta dün başlayan ve aralıklara devam eden sağanak yaşamı olumsuz etkilerken, fırtına da ağaçları devirdi, çatıları uçurdu.

Fırtına nedeniyle Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Serhat Öğrenci Yurdu, Kars Harakani Devlet Hastanesi, Mihralibey Ortaokulunun çatıları uçtu.

Kafkas Üniversitesi yerleşkesindeki bazı binalar ile il merkezindeki bazı yapıların da çatıları uçup yola savruldu.

Harakani Devlet Hastanesinin iki girişinden birisi, çatının bir kısmının uçması, bir kısmında da düşme tehlikesi bulunması nedeniyle kapatıldı.Fırtınanın birçok ağacı devirdiği şehirde, polisler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Akyaka ilçesine bağlı Küçük Aküzüm köyünde ise yaklaşık 35 yıl önce yapılan 110 metrelik asma köprü, şiddetli rüzgar nedeniyle bir süre sallandıktan sonra parçalandı. Büyük bölümü yıkılan köprü, kullanılamaz hale geldi.

Zemini tahta olan köprü, Kars Çayı üzerinden köyleri birbirine bağlıyordu. Yöre halkı tarafından yoğun olarak kullanılan ve üzeriden araç geçen köprü, zaman zaman düğünlere de ev sahipliği yapıyordu.

Ağrı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinin çatısında büyük hasara yol açtı.

Bir caminin çatısının da zarar gördüğü ilçede rüzgar yüzünden ilçe merkezinin yanı sıra Tendürek Dağı eteğindeki Kızılkaya ve Somkaya köyleri ile Ağrı-Iğdır yolu üzerindeki Sağlıksuyu köyü başta olmak üzere birçok ev, okul, ahır ve ağılın çatısında da hasar meydana geldi.

Ağaçları yerinden söken rüzgar sebebiyle çatısı ve duvarları hasar gören bazı ahır ile ağıllardaki çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

Kızılkaya köyünün muhtarı Ecevit Yiğit, yaptığı açıklamada, köyde yaklaşık 25 ev ve 10 ahırın şiddetli rüzgar nedeniyle çatıları uçunca kullanılamaz hale geldiğini söyledi. 

Somkaya köyünde yaşayan Yunus Döldöş ise köyde rüzgarın büyük hasara neden olduğunu ifade etti.

Döldöş, "Fırtına nedeniyle ahırlarımızın çatısı uçtu. Şu an küçükbaş hayvanlarımızın hepsi dışarıda. İçlerinde yeni doğan kuzular da var. Aydınlatma direkleri rüzgardan dolayı devrilmek üzere zaten hepsinin telleri kopmuş durumda. Yetkililerin yardımını bekliyoruz." diye konuştu.

AA

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