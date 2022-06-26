6 şehir için kırmızı kodlu yağış uyarısı

Yağışlı hava yeni haftada da etkisini sürdürecek. Sıcaklık mevsim normallerinin altında seyredecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri için kırmızı uyarı yaptı.

Türkiye genelinde cuma gününe kadar yağış etkili olacak. Özellikle Batı Karadeniz'de yağış şiddetini artıracak. Batı Karadeniz'de yağışlar şiddetleniyor Yağışlı havanın kuzey ve iç kesimlerde süreceğini belirten Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, Batı Karadeniz için de önemli uyarıda bulundu: "Batı Karadeniz'deki yağışların etkisini artırarak daha da kuvvetleneceğini düşünüyoruz. Bu nedenle kırmızı renkli bir uyarımız yayınlandı. Özellikle Düzce'nin doğusundan Sinop'un batısına kadar olan kıyı bölgelerde yağışın aşırı olmasını bekliyoruz." Meteoroloji 6 kenti kırmızı kodla uyardı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop, Zonguldak'ı yarın beklenen kuvvetli yağışa karşı kırmızı kodla uyardı. Kırmızı kodlu uyarı ne anlama geliyor? Meteoroloji'nin sitesinde yer alan bilgiye göre, kırmızı kodlu uyarı hava durumunun çok tehlikeli olduğunu anlatıyor. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin ediliyor. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.

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