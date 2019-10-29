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29 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

6 yılda 400 milyon kişi Marmaray'ı tercih etti

29 Ekim 2019, Salı 15:14
Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından birleştiren Marmaray, hizmete girmesinden bu yana geçen 6 yıllık sürede Türkiye nüfusunun 5, İstanbul nüfusunun 27 katı yolcu taşıdı.

Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından birleştiren Marmaray, hizmete girmesinden bu yana geçen 6 yıllık sürede 403 milyon kişi taşıdı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 90'ıncı yılında hizmete giren ve 153 yıllık geçmişiyle ile "Asrın Projesi" olarak adlandırılan Marmaray, teknolojik altyapısı, ekonomik büyüklüğü, demiryolu ulaşımına kazandırdığı ivme ve daha birçok yenilik bakımından dünyada ilkleri içinde barındırıyor.

Aradan geçen 6 yıllık sürede taşıdığı yolcu sayısı her geçen gün artan Marmaray, 5,5 yıl boyunca 5 durakta kıtaları birleştirirken, 12 Mart'tan itibaren Gebze-Halkalı hattında 43 durakta hizmet vermeye başladı.

Bu tarihten sonra Gebze-Halkalı banliyö hattı olarak isimlendirilen Marmaray, aradan geçen 6 yıllık sürede Türkiye nüfusunun 5, İstanbul nüfusunun 27 katı yolcu taşıdı. Bu hatta taşınan yolcu sayısı 6 yılda 402 milyon 685 bin 815'e ulaştı.

Banliyö açıldıktan sonra yolcu sayısı yüzde 125 arttı

Marmaray'da 29 Ekim 2013-12 Mart 2019 arasında taşınan yolcu sayısı 318 milyon 330 bin 118 olurken, 13 Mart-29 Ekim tarihlerinde söz konusu rakam 84 milyon 355 bin 697 olarak gerçekleşti.

Marmaray'da günlük taşınan yolcu sayısı ortalaması banliyö hattının açılmasıyla 162 binden yüzde 125 artışla 365 bin 176'ya çıktı. Okulların açılmasından bu yana pazar günleri hariç taşınan yolcu sayısı 420 bin ile 470 bin arasında değişiyor.

Hattın en yoğun durakları arasında başı çeken istasyonlar Sirkeci, Yenikapı, Üsküdar, Ayrılıkçeşmesi ve Söğütlüçeşme oldu.

Günlük 286 trenle hizmet veriliyor

Halihazırda, 43 istasyonun bulunduğu Gebze-Halkalı arasındaki 76,6 kilometrelik mesafede, ortalama 120 dakikalık seyahat süresi ve günlük 286 trenle İstanbul halkına hizmet veriliyor.

Trenler, (birinci parkurda) Zeytinburnu- Söğütlüçeşme- Zeytinburnu arasında 8 dakika aralıklarla, (ikinci parkurda) Gebze-Halkalı-Gebze arasında ise 15 dakika aralıklarla yolcuların kullanımına sunuluyor.

İlk parkurda seyahat eden yolcular Gebze yönüne gitmek için Söğütlüçeşme istasyonumuzda, Halkalı yönüne gitmek için Zeytinburnu istasyonunda aktarma yapabiliyor.

Gebze'den Halkalı'ya 76,6 kilometrelik mesafe için maksimum 5,70 TL tam ücret belirlenirken öğrenciler bu mesafe için 2,75 TL ödüyor. Yolcular, kullandığı istasyon sayısına göre 2,60 TL ile 5,70 TL, öğrenciler ise 1,25 TL ile 2,75 TL arasında ödeme yapıyor.

Etiketler: Marmaray, tercih
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