7 bin polis adayı alınacak

Polis Amirleri Eğitim Merkezi’ne lisans mezunu 5 bin 40’ı erkek, 560’ı kadın, önlisans mezunu 1260’ı erkek, 140’ı kadın olmak üzere 7 bin öğrenci alımı yapılacak.

Polis Akademisi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Polis Meslek Eğitim Merkezleri’ne 26. dönem için alım gerçekleştirilecek. Sputnik’te yer alan habere göre, bu kapsamda ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2018 veya 2019 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavları’nın birinden P3 puan türünden en az 60, önlisans mezunları için yapılan 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alanlar arasından lisans mezunu 5 bin 40’ı erkek, 560’ı kadın, önlisans mezunu 1260’ı erkek, 140’ı kadın olmak üzere toplam 7 bin öğrenci alınacak. Adaylar, 14-25 Ekim tarihleri arasında “http://www.pa.edu.tr” adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecek. Giriş şartları Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmî internet sitesinde yer alırken alıma ilişkin sınav takvimide akademinin “www.pa.edu.tr” internet sitesinden ilân edilecek.

Okunma Sayısı: 54

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.