76 yaşında okuma yazmayı öğrendi

Yozgat’ın bir köyünde doğan ve kardeşlerine bakması için okula gönderilmeyen Ümmühan Sarı, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin açtığı okuma yazma kursuna devam ediyor.

Kayseri’de yaşayan Ümmühan Sarı, 76 yaşında Büyükşehir Belediyesince açılan kursta okuma yazma öğrendi. Kendisinden küçük 3 kardeşi olduğunu anlatan Sarı, “Müdürle öğretmen 3 kere gelip beni okula kaydettirdi, annem kaydımı sildirdi. ‘Sen çocuklara bakacaksın, ben de kilim dokuyup evi geçindireceğim.’ dedi. Gidemedim okula, büyüdüm, gelin oldum. Evlenince eşime ‘Okuma yazma öğreneyim’ dedim. ‘İşin mi yok, boş ver.’ dedi. Kur’an kursuna gitmek istedim, oraya da göndermedi. O öldükten sonra Kur’an kursuna da gittim, okuma yazma kursuna da başladım.” diye konuştu. AA

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