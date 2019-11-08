8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu defnedildi

İstanbul - Avcılar'da Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde servis minibüsünün çarpması sonucu vefat eden 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nun Adli Tıp Kurumu morgundan alınan cenazesi, Avcılar Merkez Camisine getirildi.

Burada kılınan namazın ardından Mirzaoğlu'nun cenazesi, İstiklal Mezarlığına defnedildi.

Taziyeleri kabul eden Eylül Mirzaoğlu'nun babası Cahit Mirzaoğlu, gazetecilerin soruları üzerine kazada ihmal olduğunu savundu.

Olayın takipçisi olacağını belirten Mirzaoğlu, "Kazanın okul bahçesinde olmasını kabullenemiyorum. Bu bir cinayettir. Okul bahçesinde böyle bir ihmal olur mu? Burada şoför, servis şirketi ve okul yönetimi suçlu. Haklarında davacıyım." diye konuştu.

Öte yandan, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. Sabah saatlerinde okula gelen ekipler, kazanın meydana geldiği noktada ve okul çevresinde inceleme yaptı.

Olayın ardından gözaltına alınan servis minibüsünün sürücüsü H.Y. ise polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay

Avcılar'daki Mehmetçik İlköğretim Okulu bahçesinde dün, H.Y. yönetimindeki servis aracı, 8 yaşındaki öğrenci Eylül Mirzaoğlu'na çarpmış, ağır yaralanan kız çocuğu kaldırıldığı hastanede vefat etmişti.

Sürücü H.Y. kazanın ardından gözaltına alınmış, olay nedeniyle okulda eğitime bir gün ara verilmişti.