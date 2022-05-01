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2 MAYIS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Adıyaman'da zor ve tehlikeli saatler

01 Mayıs 2022, Pazar 23:35
Adıyaman'da sağanağın ardından biriken su nedeniyle bazı araçlar zarar gördü, okulda mahsur kaldığı belirtilen iki kadın, kadınlardan birinin oğlu tarafından kurtarıldı.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

 

Kapcami Mahallesi'nde, yağmur suları Mimar Sinan Ortaokulunun bahçesine doldu. Bahçedeki onlarca araç yağmur suları nedeniyle zarar gördü.

Okula gelen Ahmet Arslan, annesi Zeliha ile bir kişinin yağmurdan sığınmak için okula girdiğini ve mahsur kaldığını bildirdi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri söz konusu kişilerin kurtarılması için çalışma başlattı.

Bu sırada okulun bahçesine giren Ahmet Arslan, belini aşan su seviyesinde ilerleyerek okula girdi. Arslan, "Annemle komşumuz olan kadına ulaştım. Okulun arka bahçesindelerdi. Merdiven yardımıyla okulun dışına çıkardım. Şu an durumları iyi." diye konuştu.

Anne Zeliha Aslan da yağmurun az yağdığını, komşusuyla güzel havada yürüyüş yapmak için evden çıktığını belirterek "Yağmur çok olunca biz de okulun içine kaçtık. İçerde kalınca oğlumu aradım, o da geldi bizi kurtardı. Buna da çok şükür." dedi. Bu sırada duygulanarak ağlayan Ahmet Arslan ve annesi, sarılarak sevinç gözyaşı döktü.

Öte yandan okulun bahçesindeki suyun tahliyesine başlandı. Tahliye işlemi sürerken okulda araçları kalan vatandaşlar da halat yardımıyla otomobillerini kurtarmaya çalıştı.

Belediye Başkanı Kılınç'ın değerlendirmesi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, son yılların en yoğun yağışını dakikalar içerisinde aldıklarını söyledi.

Çok şiddetli yağışa bağlı olarak su baskınlarının olduğunu ifade eden Kılınç, şöyle konuştu:

"Ana arterlerimiz açık ama maalesef dere yataklarındaki sorun sürüyor. Hızlı bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Şu an 20 kadar araç sular altında. İlk dakikadan itibaren ekiplerimiz çalışıyor. Her yerde yoğun bir yağış olunca ekiplerimiz her yere yetişmeye çalışıyor. Yeni bir yağış olmazsa hızlı bir şekilde sorunları gidermiş olacağız."

Araçlar tahliye ediliyor

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD ekipleri, okul içerisinde biriken suyu, pompa vasıtasıyla büyük oranda boşalttı.

Bunun ardından okul bahçesine getirilen çekiciler yardımıyla 15 otomobil bulundukları yerden çıkarıldı.

Yağıştan dolayı zarar gören araç sahipleri de vasıtalarının başına gelerek suyun tahliye edilmesini bekledi.

Belediye Başkanı Kılınç, bölgeye gelerek araçları zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Alanda bulunan onlarca aracın daha tahliyesi sürüyor.

Bu arada, stadyuma çok yakın konumda bulunan okul bahçesindeki araç yoğunluğunun TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Adıyamanspor ile Çorum FK arasında oynanan maçı izlemeye gelen taraftarlardan kaynaklandığı öğrenildi.

AA

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