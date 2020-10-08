AFAD uyardı: Dolu ve su baskını tehlikesi var

Trakya kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı AFAD önlem uyarısında bulundu.

Yurdun batı kesminde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde bu sabah saatlerinden itibaren sağanak ve dolu yağışı bekleniyor. Meteroloji, ani sel su baskını ve oluşabilecek hortumlara karşı uyardı. Kapalı otoparklar araçlarını doludan korumak isteyenler tarafından doldu taştı. Ege ve Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alacak yağışlar, ani su baskını, yıldırım, hortum gibi olumsuzluklara yol açabilir. NTV

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