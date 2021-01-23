Ağrı Dağı'nda operasyon

İçişleri Bakanlığı, 1040 personelin katılımıyla "Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla ilki 11 Ocak'ta başlatılan "Eren Operasyonları" devam ediyor. Bu kapsamda, Tendürek ve Lice'den sonra "Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 59 operasyonel tim, 1040 personel görev alıyor. NTV

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