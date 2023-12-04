Ağrı-Van kara yolunda zincirleme trafik kazası

Ağrı'da iki tır ve bir minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle Ağrı-Van kara yolu tek yönlü olarak yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.

Yoğun sisin görüş mesafesini düşürdüğü kentte, Ağrı-Van kara yolunun Yolluyazı köyü mevkisinde iki tır ve bir minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye, polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle kara yolunun Van'dan Ağrı'ya gidiş yönü yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kaldı. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu kara yolunda, araçların çekici yardımıyla bölgeden kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. AA

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