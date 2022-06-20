AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul'da bu gece yarısından sonra il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. AKOM, ani baskınlar şeklinde düşecek yağışa karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

İstanbul'da gece yarısından itibaren yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri etkili olacak. AKOM’un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; bu gece yarısı itibarı ile ısınan havanın yükselmesi nedeniyle il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanması bekleniyor. Yağışların, yarın (Salı) sabah saatlerine (10.00) kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. AKOM, İstanbulluları etkili yağışlara karşı dikkatli olmaya, gerekli önlemleri almaya çağırdı. İstanbul’da hava sıcaklıkları hafta boyunca 28 ile 30 derece aralığında seyredecek. NTV

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