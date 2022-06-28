Alaplı Irmağı taştı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ırmağın bir bölümünün taşması sonucu bazı iş yerleri ve evleri su bastı.

Kentte etkili olan sağanak, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle debisi yükselen Alaplı Irmağı'nın bir bölümü taştı. Merkez Mahallesi Çayboyu mevkisinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerini temizlemeye çalıştı. Belediye ekipleri de güzergah üzerinde iş makineleriyle temizleme çalışması başlattı. Yol ise trafiğe kapatıldı. Öte yandan Alaplı ve Gümeli beldesini birbirine bağlayan yol, sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanlardan dolayı kapandı. Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Selden dolayı zarar gören Çatak Köprüsü ulaşıma kapatılırken ekipler de bu mevkide önlem aldı. AA

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