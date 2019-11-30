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30 KASIM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Alışveriş çılgınlığı: Efsane Cuma'da 2 milyondan fazla ürün satıldı

30 Kasım 2019, Cumartesi 15:37
Dünyanın ilk dijital pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcılarından ve Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji şirketlerinden Doğuş Grubu çatısı altındaki Related Digital verilerine göre, bu yılki Efsane Cuma'da 2 milyon 265 bin ürün satıldı.

Related Digital'den yapılan açıklamaya göre, Related Digital, Efsane Cuma kampanyalarına ilişkin veriler sundu.

Efsane Cuma, dijital pazarlama dünyasına da damgasını vurdu. Efsane Cuma kampanyaları, geçen yıla oranla markaların satışlarında iki kat artış yaşanmasını sağladı.

Related Digital üzerinden yapılan e-posta pazarlama faaliyetlerinde de bu yıl artış yaşandı. 2018’de 930 olan e-posta kampanya sayısı, bu yıl 1220’ye ulaştı. 2018’de 65 milyon e-posta gönderilirken, bu yıl söz konusu rakam 92 milyonu buldu. Satın alınan ürün adedinde yüzde 45’lik artış yaşandı ve 2 milyon 265 bin ürün satıldı. Bu rakam geçen yıl 1 milyon 564 bindi.

Cep telefonundan bakıldı, bilgisayardan satın alındı

Related Digital’in verilerine göre, Efsane Cuma kampanyaları en çok satın almanın gerçekleştiği güne oranla 8 kat daha fazla satın alma getirdi. En çok sipariş verilen saat dilimi 00.00-01.00 olurken, en çok sipariş de 22-34 yaş aralığındaki kullanıcılardan geldi.

Kullanıcıların yüzde 75’i mobilden gelirken, satışların yüzde 60’ı bilgisayardan gerçekleşti.

Markaların cirosuna en çok etki eden kategoriler giyim ve kozmetik, ev dekorasyon, cep telefonu ve aksesuarları, beyaz eşya ve küçük ev aleti, bilgisayar ve aksesuarları oldu. E-postalarda en çok kullanılan kelime bu yıl da “indirim” oldu.

AA

Etiketler: alışveriş, Efsane Cuma
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  • Hüseyin İlhan

    30.11.2019 15:54:06

    KAPİTALİZMİN necis bir alışkanlığı maalesef ülke insanımıza enjekte edilmektedir.Yüce rabbimizin ayeti kerimesinde buyurduğu'Yiyiniz,içiniz,israf etmeyiniz,emri hakikati varken ve yegane önder,gerçek rehber hayatı ile insanlığa müstesna lider olan iki cihan serveri efendimiz SAV'min 'Nehirden abdest alsanız israf etmeyiniz,hadisi şerifleri bili,nirken bu çıldırmak,akıl ve iz'an ile değil heves ve hevesatla maddiyyunlar gibi hareket etmek bize yakışıyormu. Gerçek ihtiyacımzın karşılanması için yapılan alış-veriş mu değerlendirmemizin elbette dışındadır.

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