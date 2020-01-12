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12 OCAK 2020 PAZAR - YIL: 50

Ameliyatta da görev yaptılar ama kimseye inandıramadılar

12 Ocak 2020, Pazar 19:00
Antalya'da yüzüne bariyer demiri saplanan gence gerçekleştirilen operasyona doktorlarla giren 3 itfaiye eri, ameliyathanede görev yaptıklarını uzun süre kimseye inandıramadı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 Ocak'ta kullandığı otomobilin refüjdeki bariyerlere çarpması sonucu yüzüne saplanan demir parçası itfaiye ekiplerinin de katıldığı 3,5 saat süren ameliyatla çıkartılan 23 yaşındaki Emre Gündoğan'ın Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki tedavisi devam ediyor. 

Türkiye'nin ilk yüz naklini gerçekleştiren ekibin yönlendirmesiyle ameliyathaneye giren itfaiye erleri Aytaç Topaç (30), Hasan Gökmen (26) ve Mehmet Toka'nın (30), operasyon sonrası yaşadıkları gülümsetti.

Topaç, yaptığı açıklamada, yeni yılın ilk gününde 112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen ihbar üzerine kurtarma aracıyla acil olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki ameliyathaneye çıkış yapmalarının istendiğini söyledi.

Gelen anons onları da şaşırttı

Anonsu şaşkınlıkla karşıladıklarını aktaran Topaç, vakit kaybetmeden yola çıktıklarını, ameliyathaneye hızla ulaştıklarını bildirdi.

İlk ameliyathanede nasıl bir kurtarmaya ihtiyaç olduğuna yönelik herhangi bir fikirlerinin bulunmadığını anlatan Topaç, hastaneye ulaşınca doktorların vaka hakkında kendilerine bilgi verdiğini, gerekli ekipmanları yanlarına alarak operasyona dahil olduklarını dile getirdi.

Steril bir ortam olduğu için kendilerinin de önlük, maske, bone ve eldivenle çalıştıklarını ifade eden Topaç, hastanın titreşim ve basınçtan zarar görmemesi amacıyla küçük bir kesiciyle titiz şekilde yavaş yavaş demiri kestiklerini söyledi.

"Türkiye'nin ilk yüz naklini yapan ekiple çalışmak güzel bir duyguydu"

Topaç, bu sırada doktorların da kendilerini sık sık yönlendirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"10 yıllık meslek hayatımda ilk defa ameliyathanede bir kurtarma operasyonu yaptım. Acil servislerde yüzük kesme, kola, bacağa saplanan demirleri kesme gibi bu tarz müdahalelerimiz oluyordu. Farklı bir deneyim oldu. Doktorlar da çok güzel karşıladı. 15 kişilik büyük bir ekip vardı. Türkiye'nin ilk yüz naklini yapan ekiple çalışmak güzel bir duyguydu. Ameliyathanede herkes ne yaptığımızı merak etti. Ameliyathaneden çıkıp evime gidince eşim 'Günün nasıl geçti?' diye sordu. 'İyi bugün de ameliyathanedeydik' dedim. Dalga geçtiğimi düşündü, inanmadı. Olayı anlatınca çok şaşırdı. Bizim için her şeyden önce bir canın kurtarılmasıydı. Umarım trafik kazası geçiren kardeşimiz sağlıklı bir ömür sürer."

Cerrah titizliğiyle çalıştılar

Hasan Gökmen ise beş yıllık meslek hayatında ilk defa ameliyathanede görev yaptığını söyledi.

Görevlerini kutsal saydıklarını, her şartta çalışmak için eğitim aldıklarını anlatan Gökmen, "Alanlarında dünyanın en iyi hocalarıyla yan yana çalıştığımız için mutluyuz. Koordineli bir çalışma oldu. Biz de cerrah titizliğiyle çalıştık. Meslek hayatımızda unutamayacağımız bir an oldu. Bir canı da kurtarmanın mutluluğunu yaşadık. Meslektaşlarımıza ve arkadaşlarımıza ameliyathanede çalıştığımıza inandırmakta güçlük çektik. Herkes 'şaka yapma' gibi tepkiler verdi." diye konuştu.

Mehmet Toka ise doktorların soğukkanlı tavırlarının ameliyathanede kendilerini rahatlattığını, hastaya zarar vermemek için iyi bir ekip çalışması yürüttüklerini ifade etti.

AA

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