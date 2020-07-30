Anız yakmak toprağı yakmaktır

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, anız yakmanın tarım alanlarına zarar veren çağ dışı bir uygulama olduğunu bildirerek, “Anız yakmak toprağın verimini yakmaktır. Çiftçilerimiz, gelecek yıl alacağı verimi ve toprakta yaşayan canları düşünmeli anız ateşinden uzak durmalıdır” dedi.

Çiftçilerin tarlalarını hızlı bir şekilde ikinci ürüne hazırlamak ve toprağı daha kolay işlemek amacıyla anız yaktıklarını anlatan Bayraktar, “Anız yakmak, milli servetimiz olan doğal kaynaklarımızı, çevremizi ve geleceğimizi yok etmek demektir. Anız yangınları; doğal ve tarımsal ekosistemin tahrip olmasına, topraktaki organik madde miktarının ve toprağın su tutma kapasitesinin azalmasına, su ve toprak erozyonunun artmasına, omurgalı ve omurgasız canlıların yok olmasına kısacası toprağın verimsizleşmesine ve doğanın ölümüne neden olmaktadır. Toprağın verimini topraktaki mineral, gübre ve biyolojik canlılar belirlemektedir. Anız yakmak, toprağın veriminin azalmasına neden olmaktadır. Anız yakan çiftçimiz, daha fazla gübre atmak zorunda kalmaktadır. Toprağa kazandırılmayan anız, daha fazla gübre kullanılmasına dolayısıyla maliyetin artmasına neden olmaktadır.” dedi. Doğrudan ekim teknolojisi gibi uygulamaların yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Bayraktar, “Toprağın sürülmeden ekim yapılmasını sağlayan anıza doğrudan ekim yöntemi yaygınlaştırılmalıdır. Bu yöntemi ile tek bir işlem yapılmakta bu sayede yakıt masrafı da azalmaktadır” diye konuştu. Ankara – Ahmet Terzi

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