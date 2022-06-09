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9 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Ankara'da istinat duvarı çöktü: 4 apartman ve 1 gecekondu tahliye edildi

09 Haziran 2022, Perşembe 11:29
Ankara'nın Çankaya ilçesinde heyelan nedeniyle istinat duvarının çökmesi sonucu 4 apartman ve 1 gecekondu tedbir amaçlı tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, il genelinde etkili olan yağışların ardından Birlik Mahallesi 408. Sokak'taki 4 katlı Can Apartmanı'nın istinat duvarı heyelan nedeniyle çöktü. Bu sırada park halinde olan 3 otomobil çöken istinat duvarının altında kaldı.

 

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, belediye ve AFAD ekipleri, istinat duvarının çöktüğü apartman ile çevresindeki binaların tedbir amaçlı tahliye edilmesini istedi.

Bunun üzerine 4 apartman ile 1 gecekondu tedbir amaçlı boşaltıldı.

Apartmanların çevresinde olası bir tehlikeye karşı polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, 408 ve 410'uncu sokaklar ulaşıma kapatıldı.

Boşaltılan dairelerde yaşayan vatandaşlardan bazıları yakınlarına giderken, bazılarının da belediye tarafından misafirhane ve otellere yerleştirildiği bildirildi.

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi de vatandaşlara çorba ve içecek ikramında bulundu.

Ekipler sabaha kadar lazer tarama cihazlarıyla inceleme yapacak

Olay sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ulusal Hasar Tespit Ekibi (UHTE) teknik cihazlarla heyelan yaşanan bölgede inceleme başlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan da bölgeye gelerek ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yapılan ilk tespitlere ilişkin bilgi veren Aslan, toprak kayması riskinin devam ettiğini ve tedbir amacıyla çalışma başlattıklarını belirterek, "Yağış da yoğun olur mu diye bir endişemiz oldu. Onun için mobil laboratuvar cihazlarımızı getirdik, milim milim, saniye saniye inceliyoruz. En ufak bir risk gördüğümüzde gerekli tedbirleri alacağız." dedi.

Bölgeye yerleştirilen lazer tarama cihazlarının alandaki bütün kaymaları görebildiğini, 9 inşaat mühendisinin de aralarında yer aldığı ekibin sabaha kadar inceleme yapacağını aktaran Aslan, şunları kaydetti:

"Toprak kaydı, bir istinat duvarı çöktü, arabalar hasar gördü diye bir bilgi geldi. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü olarak mobil laboratuvarlarımızı ve inşaat mühendislerimizi bölgeye sevk ettik. Cihazlarımızla inceliyoruz. Gördüğümüz kadarıyla yıkılan ya da çatlayan istinat duvarının yanındaki çok katlı binayı tutan istinatta bir sıkıntı görmedik. Ama yağışın durumu önemli. Bu yüzden sabaha kadar inceleyeceğiz. Yağışla beraber o toprakta bir kayma olur mu? Orada gecekondu tarzı küçük bir yapı var. O yapıda bir kayma olur mu, diğer yapılara bir etkisi olur mu diye inceleyeceğiz. En ufak bir sıra dışı olay gördüğümüz anda da AFAD'la, ilgili belediye ile bütün yetkililerle paylaşacağız. Kendimiz de gerekli tedbirleri almak üzere buradayız."

Aslan, şu anda bir yıkılma riski olmadığını ve böyle bir risk görmediklerini de ifade ederek, "Ama bir eğim var, yağış olursa önemli. Bu yüzden lazer tarama cihazlarıyla sabaha kadar inceleyeceğiz." diye konuştu.

AA

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