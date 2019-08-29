Ankara'da seçim sonrası memnuniyet anketi yapıldı

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından Ankara'da ilk memnuniyet anketi yapıldı. Ankaralıların yüzde 66.4’ü Mansur Yavaş yönetiminden memnun olduğunu söylerken, kentin en önemli sorunu olarak 'ulaşım' konusu ön plana çıktı.

İde Danışmanlık Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin (İDESAM) 19-30 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ankara merkez ilçeler ve beş çevre ilçede yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirdiği ankete göre Ankaralıların yüzde 66.4'ü Mansur Yavaş yönetiminden memnun olduğunu söyledi.

3 bin 510'u kadın, 3 bin 493'ü erkek 7 bin 3 katılımcıyla gerçekleştirilen ankete göre Yavaş yönetiminden memnun olmayanların oranı ise yüzde 33.6 olarak kayıtlara geçti.

Ankette, 'Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa Mansur Yavaş'a oy verir misiniz?' sorusuna katılımcıların yüzde 52.2'si 'Evet', yüzde 33.8’i 'Hayır', yüzde 13.9’u ise 'Kararsızım' yanıtını verdi.