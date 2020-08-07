Antalya'da turistlerin Kovid-19 testi otellerde yapılabilecek

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, yeni alınan kararla turistlerin artık otellerinde tatil yaparken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırabileceğini bildirdi.

Turgut, Alman turistlerin ülkelerine dönmeden 48 saat önce yaptırmaları gereken Kovid-19 testiyle ilgili Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda valilik, havalimanı, TÜRSAB ve Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) yetkililerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildiğini söyledi.

Toplantıda, Alman turistlerin ülkesine dönmeden önce yaptıracakları pandemi testiyle ilgili karar alındığını anlatan Turgut, şunları kaydetti:

"Yeni alınan karar sayesinde turistler otelde tatil yaparken, testini yatırabilecek. Test sonuçları, uçağa binmeden turistin elinde olacak. Bununla ilgili hazırlıklar tamamlandı. Turist isterse havalimanında, isterse kamu ya da özel hastaneye giderek ya da tatilini yaparken otelde özel hasteneden veya grup olursa İl Umumi Hıfzıssıhhadan gelecek ekibe numune verebilecek. Sonuçları e-nabız uygulamasından görebilecekler. Bu uygulama turistlere, konfor ve avantaj sağlayacak. Hem turizm sektörünü hem de turistleri rahatlatacak bir karar."

Turgut, toplantının Alman turistler için yapıldığını ancak Türk misafirler başta olmak üzere her turistin bu imkandan yararlanabileceğini dile getirdi.