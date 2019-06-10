"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Antalya'daki uçak kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

10 Haziran 2019, Pazartesi 18:07
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Vali Münir Karaloğlu, yaptığı açıklamada, Sorgun mevkisi yakınlarında 3 kişinin bulunduğu sivil eğitim uçağının düştüğünü söyledi.

"Sivil eğitim uçağı Sorgun mevkisinde, Manavgat Stadyumu yakınlarında düştü." diyen Karaloğlu, kırmızı kodla çağrı yapılan sağlık ekiplerinin yaralılara ulaştığını belirtti. 

Gerekli tüm çalışmaların yapıldığını bildiren Karaloğlu, "Uçağın neden düştüğüne ilişkin herhangi bir bilgi yok. İncelemelerin ardından belli olacak." ifadelerini kullandı.

Olay yerinde ölen uçağın pilotu emekli Yüzbaşı Levent Arslan'ın cenazesi, Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralılardan biri hastanede öldü

Düşen uçaktan yaralı çıkarılan iki kişiden İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi Ataberk Gökmen de kaldırıldığı aynı hastanede kurtarılamadı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdür Vekili Dr. Öğretim Üyesi Devrim Gün'ün ise tedavisi sürüyor.

Öte yandan uçağın havalandıktan kısa süre sonra yaklaşık bir kilometre uzaktaki karpuz tarlasına düştüğü tespit edildi.

Bu arada, aynı bölgede 30 Ekim 2018'de eğitim uçağı düşmüş, pilot Serkan Dilci ve yardımcısı Deniz Adalı ölmüştü.

AA

Etiketler: antalya, manavgat, uçak kazası
Okunma Sayısı: 205
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail bir sağlık görevlisini daha şehit etti

    Şehit Onbaşı Halil Kurt dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Yeni askerlik sistemi teklifinde son durum?

    Antalya'daki uçak kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

    Zarif: Bölgedeki sorunların sebebi ABD ve İsrail

    Mali'de silahlı saldırı: 100'den fazla ölü var

    Arnavutluk'ta yerel seçimler iptal edildi

    Erdoğan İzlanda'ya tepki gösterdi

    İmamoğlu ifadeye çağrılacak

    İmamoğlu-Yıldırım ortak yayını 16 Haziran'da, moderatör İsmail Küçükkaya

    Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'yı bastı

    İdlib'e hava saldırısı: 6 ölü

    İzlanda'ya nota verilecek

    800 yıllık tarihi kapı mahvoldu

    Dolar bayram sonrası artışta

    İzlanda'da Milli Takımımıza saygısızlık

    Almanya'da iki farklı camiye çirkin saldırı

    Zarif: Bizim ABD'ye ihtiyacımız yok

    Türkiye eninde sonunda hukuka dönecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Türkiye eninde sonunda hukuka dönecek
    Genel

    İslam bana huzur getirdi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    İnsanlık kaç bin yaşındadır?
    M. Said ZEKİ

    Lekelenmeme hakkı ve tutuksuz yargılama
    Faruk ÇAKIR

    Bir nesil kaybolabilir
    Ahmet Cemil Çökren

    Sinek düşmanlığını bırak! 2
    Ali FERŞADOĞLU

    Bir sinek, yalnızca bir sinek!
    Risale-i Nur'dan

    Vücudunu Mû’cidine feda et
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.