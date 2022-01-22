Antalya - Kaş'ta pitbull cinsi köpek 1 kişiyi yaraladı

Antalya'nın Kaş ilçesinde köpeğin saldırısı sonucu kolundan yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

1. Sokak'ta oturduğu apartmanın giriş katında beslenen pitbull cinsi köpeğin saldırısıyla yaralanan Mesut Bülent Yöngeviz, Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kolundan yaralanan Yöngeviz, ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri, köpeğin sahibi Nafi Pancar'a para cezası verdi. Apartmanda beslendiği tespit edilen köpek, Kaş Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. AA

Okunma Sayısı: 118

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.