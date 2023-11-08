Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, saat 15.39'da merkez üssü Antalya'nın Korkuteli ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 95,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü, yaptığı açıklamada, depremin, derinliğinin fazla olması nedeniyle çok hissedilmediğini söyledi. Jandarma ve emniyet personelinin saha araştırması yaptığını belirten Üçüncü, "Şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, taramalarını sürdürüyor. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadesini kullandı. AA

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