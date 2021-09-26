Ardahan’da ulaşıma kar engeli

Ardahan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor.

Şehrin yüksek kesimlerinde başlayan sağanak bir süre sonra yerini kar yağışı ve tipiye bıraktı. Kar ve tipi, Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof kara yolları başta olmak üzere şehrin yüksek kesimindeki yollarda ulaşımı aksattı. Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkiinde birçok tır yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden yolda kaldı. Ardahan-Çıldır kara yolunun Ölçek Köyü mevkiinde ise bir tır, kar sebebiyle yoldan kayarak yan yattı. AA

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