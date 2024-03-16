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16 MART 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Ardahan, Erzurum ve Kars'ta kar

16 Mart 2024, Cumartesi 14:04
Ardahan, Erzurum ve Kars'ta kar yağışı ile soğuk hava etkili oluyor.

Erzurum

Erzurum'da dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, bugün yerini soğuk havaya bıraktı.

Kentteki bazı araçların üzeri ile park ve bahçeler karla kaplandı. Soğuk hava nedeniyle kaldırım ve yollarda yer yer buzlanma meydana geldi.

Şenkaya ilçesinde de etkili olan kar yağışı ilçe genelini beyaza bürüdü.

Değirmenlidere Mahallesi mevkisindeki karla kaplanan sarıçam ormanları ile yerleşim yerleri dron ile görüntülendi.

Kars

Kars'ta da dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde de etkisini sürdüren kar, kent merkezini beyaza bürüdü. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerine biriken karları temizledi.

Sarıkamış ilçesinde kar yağışıyla ağaçlar, bitkiler, araçlar karla kaplandı. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 20, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 180 santimetreye ulaştı.

Karın ağırlığına dayanamayan bazı ağaçlar dallarından kırıldı. Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Vatandaşlar da ev ve iş yerleri önünde biriken karları temizledi.

Vatandaşlardan İsmail Karadağ, "Dün akşamdan beri yağan kar kendini belli etti. Burası Sarıkamış, zaten kar da berekettir. Eskilerin 'mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' deyimi kendini gösterdi." diye konuştu.

Bu arada yaban kuşları bitki tomurcuklarından beslenmeye çalıştı.

Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı etkili oluyor.

Kent merkezinde aralıklarla devam eden kar, yüksek kesimlerde yer yer tipiye dönüşüyor.

AA

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