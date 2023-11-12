"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 KASIM 2023 PAZAR - YIL: 54

Arin Gölü'nün üçte biri kurudu

12 Kasım 2023, Pazar 12:45
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü'nün üçte birlik bölümü, kuraklık, bilinçsiz sulama ve açılan su kuyuları nedeniyle kurudu.

Son zamanlarda beklenen oranda yağışın gerçekleşmemesi ve kuraklığın etkilerinin artması; baraj, göl, gölet gibi kaynaklarda su seviyesinin düşmesine ya da kurumaya yol açıyor.

Bünyesindeki birçok su kaynağının kuruduğu Van Gölü havzasında yer alan, Süphan Dağı eteklerindeki Arin Gölü de su kaybetmeye devam ediyor.

Göçmen kuşlar için önemli olan volkanik set gölünün kuraklık, açılan kuyular ve bilinçsiz sulama nedeniyle kaybettiği alan, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Landsat uydusu görüntülerine de yansıdı.

2005'te kaydedilen görüntüler ile bu yıl çekilen görüntüleri karşılaştıran Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, gölün 18 yılda üçte bir oranında küçüldüğünü tespit etti.

"2005'ten sonra su kaybının olduğunu görüyoruz"

Akkuş, gölde su seviyesinin düşmeye devam ettiğini söyledi.

Van Gölü Havzası için 2005'i bir kırılma yılı olarak gördüklerini belirten Akkuş, "Havzadaki su kaynaklarının seviyesinin düşmeye başladığı yıl olarak nitelendiriyoruz. 2000-2005 yılları arasında yağışlar bol ve göllerin yüzeyinde bir küçülme yok. Fakat 2005'ten sonra maalesef göllerde buharlaşmayla beraber ciddi bir su kaybının olduğunu görüyoruz. Bunun en önemli örneği de Van Gölü'nün güneyinde bulunan Arin Gölü." dedi.

Su seviyesinin 2005'te maksimum düzeye ulaştığı Arin Gölü'nün o yıldan bu yana sürekli alan kaybettiğini anlatan Akkuş, şunları kaydetti:

"2005'ten sonra her beş yıllık periyotta Arin Gölü, bariz bir şekilde küçüldü. Uydu görüntülerine de yansıdığı gibi gölün alanı giderek daraldı. 2015'ten sonra çekilme hızlı bir seyir alıyor. Son 3 yılda da bir kar topunu yaz mevsiminde güneşin altına koymuşuz gibi gölün hacmi küçülüyor. 2005'te yaklaşık 15 kilometrekarelik yüzey alanına sahip olan göl, 2023'te maalesef yaklaşık 10 kilometrekareye düştü. Yani bu süre zarfında gölün yüzey alanının üçte biri tamamen kayboldu. Van Gölü'ne göre yüzeyi daha küçük olduğu için çekilme çok net görülebiliyor. Arin Gölü'nün dramatik bir şekilde küçülmesi bize bir mesaj veriyor. Artık çok ciddi bir su sorunuyla karşı karşıyayız. Artık havza eskisi kadar yağış almıyor. Etkin bir su yönetimi yapmamız lazım. Yoksa Arin Gölü'nde gördüğümüz bu durum havzadaki bütün su kaynaklarında ve göllerde görülecek. Bu durum bir süre sonra çiftçiye de balıklara da yansıyacak."

AA

Okunma Sayısı: 189
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bakan Ben-Gvir Netanyahu'ya yüklendi

    Otis Kasırgası'nın ardından kent çöp yığınıyla kaplandı

    "2023 Gazze Nekbe'si"

    Saldırılar 37. günde artarak devam ediyor

    Hamas’ın ardından Filistin yönetimine de karşı

    ABD'ye ait bir askeri uçağın Akdeniz'de düştüğü açıklandı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi imzasını çiğnedi

    Yargıtay yetki gaspı içinde

    Milli hukuk söylemi tam bir hezeyan

    Balıkesir'de bir köprü kısmen çöktü

    İsrail saldırıları Filistin’e sempati kazandırdı

    Hatayspor, Galatasaray'ı durdurdu

    "İsrail'i, ''Yahudi karşıtı'' olarak damgalanmadan eleştirmek mümkün olmalı"

    'Yeter, dünya Gazze'deki durumu nasıl kabullenebilir!'

    'AYM kararlarını derhal uygulayın'

    Sırp turist Corc Nansic Şanlıurfa'da Müslüman oldu: 'Gerçekleri buldum'

    Ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış kararı

    İYİ Parti’den istifa ettiler

    Hukuk ciddi yara aldı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam rejimi AYM’den niye rahatsız?
    Ahmet BATTAL

    İncek’teki men dakka dükkanı
    Adnan NACİR

    Türkiye’nin “Yüz” ölçümleri
    Misbah ERATİLLA

    Neden “Yüzüme bakma” diyor?
    İbrahim ERSOYLU

    İslâm âleminde demokrasi karşıtlığı
    Faruk ÇAKIR

    Milleti kim küstürdü?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    İsrail’i İttihad-ı İslâm durdurur
    Genel

    Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi imzasını çiğnedi
    Risale-i Nur'dan

    Fesad tohumları ittihadla def edilir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.