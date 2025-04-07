Artvin'de baraj gölü kıyısında görüntülendiler

Artvin'de Deriner Barajı kıyısına inen yaban keçileri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şehir merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Deriner Barajı havzası ile çevresindeki dik ve sarp kayalıklara gelen yaban keçileri, bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kentin dağlık kesimlerinde sık sık görülen yaban keçileri, baraj kıyısına inerek su içip kayalıklardaki ağaç yapraklarıyla beslendi. Yaban keçileri daha sonra yüksek kesimlere doğru giderek bölgeden ayrıldı. AA

Okunma Sayısı: 653

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.