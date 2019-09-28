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28 EYLÜL 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Artvin'de son durum?

28 Eylül 2019, Cumartesi 18:11
Artvin'in Borçka ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, bazı yollar da kapandı.

İlçede sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı.

Taşkın nedeniyle bazı yollar kapandı.

Dere taşkını sonucu bazı binaların alt katlarını su bastı.

DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi ve Belediye ekipleri de bölgede çalışmalara başladı.

Can kaybının yaşanmadığı olayda, derelerin taşmasına bağlı olarak hasar meydana geldi.

Artvin-Hopa kara yolu, Cankurtaran Tüneli girişindeki dere taşkını nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Önlemlerin alınmasının ardından trafik yeniden kontrollü olarak verilmeye başlandı.

Can kaybı yok 

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Borçka ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış ve sonrasında görülen taşkın nedeniyle can kaybının olmadığını bildirdi.

Doruk, yaptığı açıklamada, Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış nedeniyle herhangi bir can kaybının yaşanmadığını söyledi.

Bazı evlerde kısmi su baskınlarının olduğunu dile getiren Doruk, "Kısmi su baskınlarımız var ama şu anda bunlar kontrol edilebilir düzeyde. Bölgede yağış yavaşlamaya başladı." dedi.

Doruk, bazı yolların kısa süreliğine ulaşıma kapandığını belirterek, Artvin-Hopa kara yolunun da önlemlerin alınmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldığını kaydetti.

Öte yandan Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker de bölgeye giderek, ilgililerden bilgi aldı ve çalışmaları yakından takip etti.

13 Kişi kurtarıldı 

Evlerinden çıkamayan 13 kişi, bulundukları yerden AFAD ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Yeniyol Mahallesi'nde, derenin taşması sonucu evlerinden çıkamayan kişileri bulundukları yerden almak için AFAD ekiplerince bölgeye bot getirildi.

Ekipler, hazırlıklarını tamamladıktan sonra iki evdeki 3'ü çocuk ve 2'si engelli 13 kişiyi bota bindirerek yola ulaştırdı.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların sorunsuz şekilde evlerinden tahliye edildiğini, herhangi bir sağlık sorunlarının bulunmadığını söyledi.

İlçe genelinde ulaşımda büyük çaplı sorun kalmadığını aktaran Orhan, sadece bazı noktalarda ulaşımın kontrollü sağlandığını bildirdi.

Orhan, heyelan dolayısıyla bir süre ulaşıma kapanan Muratlı Tüneli'nin de kontrollü olarak ulaşıma açıldığını kaydetti.

Başkan Orhan, belediye hoparlörlerinden sürekli anons yaparak vatandaşları acil durumlar haricinde sokağa çıkmamaları yönünde uyardıklarını da sözlerine ekledi.

 

AA

Etiketler: artvin, borçka, sel, heyelan, sağanak
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