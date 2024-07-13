Aşurenin zamanı geldi

Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü, bu yıl 16 Temmuz’da evlerde tatlı bir telaşla hazırlıkları başlatacak. Ay boyunca tencerede bütün malzemelerin harmanlanarak bir araya gelmesiyle yapılan aşure, sıcak sıcak dumanı tüterek bütün komşulara dağıtılacak.

Reis Gıda, 7 Temmuz Pazar günü başlayan Muharrem ayının gelişiyle birlikte, paylaşmanın, hoşgörünün ve birlikteliğin en güzel sembollerinden biri olan Aşure Günü’nü büyük bir heyecanla karşılıyor. Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü, bu yıl 16 Temmuz’da evlerde tatlı bir telaşla hazırlıkları başlatacak. Ay boyunca tencerede bütün malzemelerin harmanlanarak bir araya gelmesiyle yapılan aşure, sıcak sıcak dumanı tüterek bütün komşulara dağıtılacak. Kültürümüzün en köklü geleneklerinden biri olan aşure, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel örneklerinden biridir. Aşure ne kadar paylaşılıp dağıtılırsa o kadar bereketli olacağına inanıldığı için her evin mutfağında kendine yer bulur. Bakliyat çeşitlerinden, kuru yemişlerine kadar birçok tadın aynı hoşgörü tenceresinde bir araya gelerek oluşturduğu bu özel lezzet, bereketli Anadolu topraklarının tarihsel ve kültürel mirasının da bir parçasıdır. Reis Gıda, bu mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına, 43 yıldır olduğu gibi bu yıl da özenle seçilmiş bakliyat ürünlerini tüketicilere sunarak, farklı ülkelerde yaşayan insanları aşure lezzetiyle bir araya getirecek.

İstanbul - Seyhan Şentürk