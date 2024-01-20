Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’de ATM’ler, dört ilden fazla elektrik tüketiyor. Sayıları 52 bini geçen ATM’ler yılda 230 milyon kilovatsaatten fazla elektrik tüketiyor.

Yeni bir araştırma, Türkiye’deki ATM’lerin yılda Ardahan, Bayburt, Iğdır ve Tunceli’den daha fazla elektrik harcadığını tespit etti. Ekosfer Derneği tarafından yapılan araştırmaya göre sayıları 52 bini geçen ATM’ler yılda 230 milyon kilovatsaatten fazla elektrik tüketiyor. Günde ortalama 12 kilovatsaat elektrik tüketen ATM’lerin ülke çapındaki yıllık tüketimi 230 milyon kilovatsaati geçiyor. Araştırmaya göre bu tüketim miktarı, Türkiye’deki dört ilin (Ardahan, Bayburt, Iğdır ve Tunceli) her birinin yıllık tüketiminden fazla. Türkiye’nin en çok elektrik tüketen kentlerinden Antalya’nın tüketiminin de 40’ta birine denk geliyor.

İklim krizini durdurmak için gerekli politikaların uygulanması yönünde faaliyetlerini sürdüren Ekosfer Derneği, yaptığı bu araştırmayla ortak ve komisyonsuz ATM uygulamasına geçilmesi halinde, ciddi miktarda elektrik ve kaynak tasarrufu yapılabileceğini, cadde ve meydanlardaki görüntü kirliliğinin önüne geçilebileceğini gözler önüne seriyor. Ekosfer Derneği Kampanyalar Direktörü Özgür Gürbüz, kentlerin meydanları ve sokaklarında bulunan, birçoğu atıl durumda bekleyen ATM’leri şehirleşme ve enerji tüketimi açısından değerlendirdi. Kullanıcılardan komisyon almayan ortak ATM’lere geçilmesiyle önemli bir elektrik tasarrufu sağlanacağına dikkat çeken Gürbüz, “Mesele sadece elektrik tüketimi de değil. Bu cihazların neredeyse hepsi ithal, her bir ATM’de alarm, klima, güç kaynağı, ekran ve yazıcı gibi bakım-onarım isteyen birçok parça var. Para ekleme ve alma için düzenli bir şekilde ziyaret edilmeleri gerekiyor, bu da yakıt israfı demek. Biz bu çalışmada sadece makinelerin ne kadar elektrik tükettiğini hesapladık. Çevreye ve ekonomiye etkileri elektrik faturasıyla sınırlı değil” açıklamasını yapıyor.

Haber Merkezi

