"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 AĞUSTOS 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Avustralya Nur Vakfından Sudan’a yardım

07 Ağustos 2024, Çarşamba
Kassala’da yaşanan sel felaketi sonrasında ALF Yardım Fonu tarafından başlatılan yardım kampanyası, hayırseverlerin büyük ilgisiyle karşılandı. Bu kampanyaya destek veren herkese içtenlikle teşekkür ediyoruz.

Yardım fonu olarak, sel felaketi mağdurlarına yönelik yardımlarımızı Kassala Gençlik Grubu Avustralya Sözcüsü Murtaza Bey’e teslim ettik.

ALF Temsilcisi Fatih Yargı ise, bu tür acil durumlarda yapılan yardımların önemine vurgu yaparak, kardeşlerimizin her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti:

“Toplanan bağışların hızlı ve etkili bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını ve onların acılarını hafifletmesini umuyoruz. Yaptığınız katkılar, felaketten etkilenen insanların hayatlarında olumlu bir fark oluşturacaktır. Bu vesileyle, ALF Yardım Fonu’nu desteklemeye devam eden herkese teşekkür ederiz. Umuyoruz ki, yardımlarımızın mağdurların gıda güvenliği ve yaşam kalitelerine katkıda bulunacaktır.

İstanbul - Seyhan Şentürk

Okunma Sayısı: 151
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Pahalılığı neye göre ayarlıyorsun?

    Yardımlar dağıtılmıyor, pazarlarda satılıyor

    '4 bin lira engelli maaşıyla geçinmeye çalışıyoruz'

    Gazze’de insani felaket endişe veriyor

    Depremzedeler toz içinde yaşıyor

    İran misillemesine karşı ABD yardım etmeye çok istekli

    Misillemeyi ya tek başımıza ya da direnişin diğer cepheleriyle gerçekleştireceğiz

    Aşırı sıcaklar yüz milyonlarca insanı etkiledi

    İsrail savaş uçakları Beyrut'ta sonik patlama gerçekleştirdi

    Heniyye’nin yerine yeni lider seçildiği haberleri doğru değil

    'Geçim yoksa seçim var'

    Bilinmeyen boyutlarda bir savaşın eşiğindeyiz

    Delta Hava Yolları, New York-Tel Aviv uçuşlarını askıya aldı

    Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi için Lille karşısında

    Bangladeş'te son 2 günde 231 kişi öldü

    Uluslararası hukukun eksiği kararlılık

    Üniversitelerde vahim tablo

    Vatandaşlar gıdaya erişemiyor

    AYM kararları uygulanmalı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Akgündüz: Diyanet’in “Risaleleri basıyoruz” sözü lafta kaldı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Korku ile yaşanmaz ki...
    Ahmet BATTAL

    Bileği bükülecek devleti aratan AKP
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu ne be, değiştirmek vecîbe!
    Cevher İLHAN

    DP ve AP’den AKP’ye İsrail politikaları
    Mehmet Soydan

    Gençlerin evlenmemesinde/geç evlenmesinde yaşlıların kabahatleri
    Süleyman KÖSMENE

    Risale-i Nur’da mehdîyete işaret var mıdır -1
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Muhammet ÖRTLEK

    Haniye suikasti sonrası
    Faruk ÇAKIR

    Gazze konusundaki çifte standart

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.