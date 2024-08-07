Avustralya Nur Vakfından Sudan’a yardım

Kassala’da yaşanan sel felaketi sonrasında ALF Yardım Fonu tarafından başlatılan yardım kampanyası, hayırseverlerin büyük ilgisiyle karşılandı. Bu kampanyaya destek veren herkese içtenlikle teşekkür ediyoruz.

Yardım fonu olarak, sel felaketi mağdurlarına yönelik yardımlarımızı Kassala Gençlik Grubu Avustralya Sözcüsü Murtaza Bey’e teslim ettik. ALF Temsilcisi Fatih Yargı ise, bu tür acil durumlarda yapılan yardımların önemine vurgu yaparak, kardeşlerimizin her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti: “Toplanan bağışların hızlı ve etkili bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını ve onların acılarını hafifletmesini umuyoruz. Yaptığınız katkılar, felaketten etkilenen insanların hayatlarında olumlu bir fark oluşturacaktır. Bu vesileyle, ALF Yardım Fonu’nu desteklemeye devam eden herkese teşekkür ederiz. Umuyoruz ki, yardımlarımızın mağdurların gıda güvenliği ve yaşam kalitelerine katkıda bulunacaktır. İstanbul - Seyhan Şentürk

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