Ayasofya Camii dolup taşıyor, yeni hazırlıklar yapılıyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde özellikle vakit namazlarında içerideki cemaat yoğunluğunu azaltmak ve vatandaşların rahatça ibadetlerini yerine getirmesini sağlamak için Ayasofya Meydanı'nda oluşturulan bölüme hasırlar seriliyor.

Fatih Belediyesi ekiplerinin, Büyük Çamlıca Camisi'nden getirilen 1200 adet hasırı 6000 metrekare alana sereceği, Kurban Bayramı sonuna kadar açık olacak bu alandan namaz kılmak isteyen vatandaşların istifade edeceği öğrenildi. Sosyal mesafe kuralına göre alanda 600 kişinin aynı anda ibadet edebileceği belirtildi. Vali Yerlikaya çalışmaları yerinde inceledi Bu arada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, meydandaki çalışmaları yerinde incelerken, ekiplerden bilgi aldılar. Heyet, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni de ziyaret ederek, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti. AA

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