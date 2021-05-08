Ayasofya Camii'ne 87 yıl sonra ilk mahya asıldı

24 Temmuz 2020 yılında kılınan Cuma namazı ile birlikte 87 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde mahya asıldı. Ayasofya Camii’ne Kadir Gecesi öncesi asılan mahyada "La ilahe illallah" yazısı drone ile havadan görüntülendi.

24 Temmuz 2020 tarihinde Cuma namazıyla ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde ilk Ramazan coşkusu mahya ile taçlandı.

87 yıl sonra Kadir Gecesi öncesi asılan ilk mahyada "La ilahe illallah" yazıyor. 1971 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü elektrik atölyesinde çalışmaya başlayan son usta Kahraman Yıldız, mahya işlerinin Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde yapıldığını, mahyalara yazılacak olan yazıların da Din İşleri Yüksek Kurulu başkanlığı tarafından belirlendiğini aktardı.

Ayasofya'nın ilk mahyasını ise mesleğin son ustası Kahraman Yıldız, “15-20 günden beri İstanbul Valiliği’nin kontrolünde Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde mahya takımını yapmaya çalışıyoruz. Bu 15-20 günde diğer camilerimizin mahyalarını astık, ikinci üçüncü mahyaları astık. Edirne ve Bursa’daki yazılarımızı da astık. Akşamları kalan zamanlarda da Ayasofya takımının çalışmalarını yaptık. Nihayet bu takımı yapabildik. Daha bir saat önce bu takım hazırlandı. Bugün de Allah izin verirse buraya asacağız. Mahyamızla birlikte “La İlahe İllallah” yazacağız. 45- 50 yıldır Sultan Ahmet Camii’nde ve diğer camilere de mahya asıyorum. Ayasofya’ya bakardık önceden gerçekten Ayasofya büyük bir cami. Tek ceremesi var büyük bir cami. Buda bugün bize nasip oldu. Kazasız belasız bitirebilirsek ‘La ilahe illallah’ yazacağız” dedi.