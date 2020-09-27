Aydın - Söke'deki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın'ın Söke ilçesindeki orman yangınının, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla kontrol altına alındığını açıkladı.

Aydın'ın Söke ilçesi Güllübahçe yolundaki eski atış poligonu yakınlarında makilik bölgede başlayan, rüzgarın etkisiyle zeytinlik alana, oradan da ormana sıçrayan yangınla ekipler saatlerce mücadele etti. Havanın kararmasından önce İzmir ve Muğla'daki Orman Bölge müdürlüklerine bağlı 6 helikopter, 2 uçak, 30 arazöz, 10 su tankeri ve 4 dozerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin müdahale ettiği yangın gece de karadan söndürülmeye çalışıldı. 90 ev tedbir amaçlı boşaltılmıştı Yangının kontrol altına alındığı, bölgedeki 90 haneden tahliye edilenlerin de evlerine geri dönmeye başladığı bildirildi. Dün saat 15.00 sularında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılmış, yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle 90 ev tedbir amaçlı boşaltılmıştı. AA

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