Ayvalık’ta ilk hasat yapıldı

“Turizmin Değeri, Zeytinyağının Başkenti” sloganıyla Ayvalık Ticaret Odası tarafından düzenlenen “19. Ayvalık Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali” kapsamında 2 Kasım Cumartesi günü hasat etkinliği gerçekleşti.

Aslan Özdemir - İstanbul 1000 yıllık zeytin ağaçlarından toplanan zeytinler sıkılırken Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, “Ayvalık Zeytinyağı, Avrupa Birliği tescil süreci devam eden sınıfında 3 üründen biridir. UZZK verilerine göre bu sene 475 bin ton rekor bir zeytinyağı üretimi bekleniyor. Yurt içi ambalajlı yağ satışlarında da yüzde 15-20 fiyatlarda gerileme mevcut. Zeytinyağı sektöründe kaliteyi bozan saklama şartlarının iyileştirilmesi, üreticinin, fabrikacının, tüccarın ve ihracatçının yıl boyunca ihtiyacını karşılayacak ve borsasını oluşturacak ‘Zeytinyağında Lisanslı Depoculuk’ sisteminin bir an önce kurulması, gerekirse sektördeki kooperatifler ile de iş birliklerine gidilmesi önem arz etmektedir” dedi.

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