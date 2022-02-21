Bakan Pakdemirli, Kovid-19'a yakalandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Aşılarımız tam, sağlık durumum iyi, hamdolsun rahat geçiriyorum. Çalışmalarımıza bir süre evden devam edeceğim." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi. Bakan Pakdemirli, sağlık durumuna ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında, bugün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti: "Aşılarımız tam, sağlık durumum iyi, hamdolsun rahat geçiriyorum. Çalışmalarımıza bir süre evden devam edeceğim. Rabbim hastalarımıza şifalar ihsan etsin, aşılarımızı da ihmal etmeyelim lütfen." AA

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