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1 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Balık tezgâhları şenlendi

01 Eylül 2021, Çarşamba 21:35
Denizlerde av yasağının sona ermesiyle ağlardan çıkan balıklar tezgâhlarda yerini almaya başladı.

Av yasağının kalkmasıyla tekneleriyle önceki gece denize açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, limanlara kasalar dolusu balıkla döndü.

Türlerine göre tek tek kasalara yerleştirilen balıklar dün sabah saatlerinden itibaren tezgâhlarda yerini almaya başladı. Edirneli Balıkçı Nurhayat Eren, bu yıl bereketli bir sezon geçirmeyi beklediklerini anlatarak, “Bugünden itibaren tezgâhlarımız balıkların gelmesiyle şenlendi. Balıklarımızı özenle tezgâhlara yerleştirdik. İlk gün olduğu için biraz çeşidimiz az, ilerleyen günlerde çeşitte çoğalacak. Tüm halkımızı bekliyorum.” dedi. Balıkçı Hamza Köksoy ise ilk gün levrek, çinakop ve istavrit bolluğu olduğunu söyledi. Edirne’de levreğin kilogramı 80, çinekop ve çupranın kilosu 65, mezgitin 60, istavritin ise 35 liradan satılıyor. Tane palamut ise 15 liradan tezgâha çıktı. 

Yüzler gülüyor

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle “Vira Bismillah” diyerek denize açılan Balıkesir’in Bandırma ve Erdek ilçelerindeki balıkçılar, limana istavrit, sardalya, lüfer ve mırmırla döndü. Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde ise, gün doğumu ile “Vira Bismillah” diyen balıkçıların yüzü, sezonun ilk gününde güldü.

AA

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