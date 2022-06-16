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16 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Balık tutarken denize düşen çocuk, Suriyeli genç vesilesiyle kurtuldu

16 Haziran 2022, Perşembe
İzmit ilçesinde balık tutarken iskeleden denize düşen çocuk, çevredeki bir genç vesilesiyle kurtarıldı.

Sekapark'taki bir iskelede balık tutan 10 yaşındaki Recep Sap, dengesi kaybederek denize düştü.

Bu sırada iskelede yürüyen Suriye uyruklu Abdüsselam Hammaş, elbiseleriyle denize atladı.

Hammaş, sırtına aldığı çocuğu vatandaşların yardımıyla iskeleye çıkarmayı başardı.

Sağlık durumu iyi olan Sap, kendisini kurtaran Hammaş'a teşekkür etti.

Hammaş ise yüzmeyi iyi bildiğini belirterek, "O yüzden hemen denize atladım. Kim diye bakmadım. Kendim için, çocuk ve ailesi için mutluyum." ifadesini kullandı.

AA

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