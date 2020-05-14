Baraj dolayısıyla sular altında kalacak

Artvin’de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında Türkiye’nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı sebebiyle ilçe merkezi su altında kalacak. 7’nci kez taşınacak ilçede bulunan asırlık ağaçlar da sökülerek yeni yerleşim yerine dikilmeye başlandı.

T24’deki habere göre Yusufeli ilçesinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, ‘çift eğrilikli ince kemer baraj tipi’ kategorisinde ise dünyanın 3’üncü en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı, ilçeyi sular altında bırakacak. İlçe merkezi ile 4 köydeki yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi sulara gömülecek. 150 yıllık tarihinde 6 kez değiştirilen ilçe merkezi, 1950’den sonra bir kez daha değişecek. İlçe merkezinin Yansıtıcılar mevkiinde kurulacak yeni yerleşim yerine taşınması için başlatılan çalışmalar sürüyor. İlçeden sökülen ağaçlar da yeri yerleşim yerine taşınmaya başlandı.

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