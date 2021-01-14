Baraj doluluk oranlarında sevindiren artış

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlar baraj doluluk oranlarını artırıyor. Baraj doluluk oranı yüzde 26,92'ye yükselerek iki ayın zirvesine çıktı. Son 5 günde 7 puan artış görülürken, önümüzdeki günlerde kar yağışının bu rakamı artırması bekleniyor.

İstanbul'da hafta sonundan bu yana aralıklarla süren yağışlar baraj doluluk oranını hızla artırıyor. İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 26,92'ye yükseldi. Yüzde 19'lu seviyelere inerek son 15 yılın en düşük düzeylerini gören barajlar son yağışlarla bir nebze nefes aldı. 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar gerileyen barajlardaki doluluk son 5 günde 7 puandan fazla artış kaydetti. İKİ AYIN ZİRVESİNDE Son yağışlarla baraj doluluğu Kasım 2020'deki yüzde 27,26 seviyesine de yaklaşmış oldu. İstanbul'da baraj doluluğu geçen yıl bugün yüzde 52,51 seviyesindeydi. GÖZLER KAR YAĞIŞINDA Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da yarından itibaren 4 gün boyunca kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının da barajlardaki doluluğu artırması bekleniyor SON YAĞIŞLAR GÜN GÜN NASIL ETKİLEDİ? Gün gün baraj doluluk oranları: 9 Ocak: Yüzde 19,16 10 Ocak: Yüzde 19,56 11 Ocak: Yüzde 21,13 12 Ocak: Yüzde 22,10 13 Ocak: Yüzde 24,66 14 Ocak: Yüzde 26,92 NTV

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