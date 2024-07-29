Batman'da düğünden çıkan yayalara hafif ticari araç çarptı: Aynı aileden 4 kişi öldü

Batman'da düğünden çıkan yayalara hafif ticari aracın çarpması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Batman-Beşiri kara yolunda hafif ticari araç, düğün salonundan çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. Kazada Süleyman O. (48), İlyas O. (40), Denhir O. (3) ve Sefa O. (12) öldü, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. 4 kişinin cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. AA

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