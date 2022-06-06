IĞDIRLI FIRINCI ESNAFI, “BİR AY İÇERİSİNDE 2 DEFA UNA ZAM GELDİ.SATIŞLARIMIZDA DÜŞÜŞ VAR. HALK TAZE EKMEK ALAMADIĞI İÇİN BAYAT EKMEĞİ UCUZA SATIYORUZ” DEDİ.

Iğdır’ın Aralık ilçesinde fırıncı esnafı, “Bir ay içerisinde 2 defa una zam geldi. Satışlarımızda düşüş var. Halk taze ekmek alamadığı için bayat ekmeği ucuza satıyoruz” dedi. Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ile İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Aralık ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Milletvekillerine halkın alım gücünün düştüğünü ve ekmekten dahi tasarruf ettiğini anlatan fırıncı esnafı, şunları kaydetti: “Bir ay içerisinde 2 defa una zam geldi. Satışlarımızda düşüş var. Halk taze ekmek alamadığı için bayat ekmeği ucuza satıyoruz. Mesela 2 gün içerisinde birçok malzememize zam geldi. Ama ekmeğe zam yapamıyoruz, valimiz kabul etmiyor. Unun çuvalı 440 lira oldu. Farklı farklı un alıyoruz. Kimisine 30 lira kimisine ise 50 lira zam geldi. Fakat biz ekmeğe zam yapmak istediğimizde vali karşı çıkıyor. Çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz.” Iğdır - anka

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