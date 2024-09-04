Bediüzzaman, doğduğu köyde rahmetle yad edildi

Risale-i Nur Külliyatının müellifi Üstad Bediüzzaman Said Nursi için doğduğu köy olan Nurs Köyünde mevlid düzenlendi.

Bitlis'in Hizan ilçesi, Nurs Köyünde düzenlenen mevlide çevre il ve ilçelerden çok sayıda Nur Talebesi katıldı. Mevlit programı Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Sonrasında Risale Nur'dan bölümler okundu. Kılınan öğle namazının ardından davetlilere yemek ikram edildi. Bediüzzaman Hazretlerinin akrabalarının ev sahipliğini yaptığı mevlit programı, Bediüzzaman'ın doğduğu ev ve aynı aileye mensup büyüklerin kabrinin ziyaret edilmesiyle sonbuldu. İstanbul - Yeni Asya

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