Bediüzzaman’ın vecizeleri Cizre caddelerini nurlandırdı

Bebiüzzaman Said Nursî hazretlerinin vecizeleri Cizre’nin ana caddelerini süslüyor.

Bediüzzman’ın 59. vefat yıldönümünde Şırnak Yeni Asya Temsilciliği tarafından hazırlanan afişler şehrin önemli caddelerine asıldı. Cizre caddelerine asılan afişler vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Şırnak Yeni Asya Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, “2012 yılından bu yana Bediüzzaman’ın vefat yıldönümünde afiş çalışmaları yapıyoruz. Şehrin belirli yerlerine ve ana noktalara vecizeli afişler asıyoruz. Üstad’ın fikirlerini hatırlatıyoruz. Geleneksel olarak gerçekleştirilen ilanat ve neşir faaliyeti Şırnak’ta büyük ilgi görüyor. İnşaallah bu tür ilanat faaliyetlerini devam ettireceğiz” denildi. Cizre - Yeni Asya

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