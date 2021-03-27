Berat gecesi dua ve ibadet coşkusuyla idrak edildi

Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.

Berat Kandili dolayısıyla Sultanahmet, Eyüp Sultan ve Süleymaniye camileri başta olmak üzere camilerdeki programlara katılan vatandaşlar namaz kıldı, dua etti. Akşam ezanının ardından başlayan programlara koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeli katılan erkek, kadın, genç, yaşlı birçok kişi mesafe kuralını da gözeterek kandili idrak etmenin mutluluğunu yaşadı. Sultanahmet Camisi'nde İstanbul Müftülüğünce düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okundu. İslam inancına göre "berat", günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor. AA

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