Bilecik’te annelere ücretsiz taksi

Bilecik Belediyesi tarafından uygulamaya geçirilen, annelerin doğum ve sonrasındaki 6 aylık süreçte ücretsiz yararlanabileceği “Anne Taksi” uygulaması hizmet vermeye başladı.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, “Kadınların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve güvenli erişimini sağlamak için ‘Anne Taksi’ uygulaması acil durumlarda hemen annelerimizin yanlarında olacak. Rutin kontrollerde ise randevu sistemiyle hizmet verecek” dedi. Uygulamadan faydalanmak isteyen vatandaşlar telefondan randevu alabilecek. Bilecik - anka

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