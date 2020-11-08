"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 KASIM 2020 PAZAR - YIL: 51

Bingöl Valiliği: Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır

08 Kasım 2020, Pazar 13:00
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 12.22'de meydana gelen sarsıntının, yerin 9,15 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Bingöl Valiliği: Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır

Bingöl Valiliği, Karlıova ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Valiliğin, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, saat 12.22'de merkez üssü Karlıova'nın Kaynarpınar köyü olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatılarak, "Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Allah, milletimizi ve memleketimizi her türlü felaketten muhafaza etsin." ifadeleri kullanıldı.

AA

Okunma Sayısı: 394
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Adana merkezli IŞİD operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı

    Vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler

    Heniyye'den Biden'e çağrı: Yüzyılın Anlaşması'ndan vazgeçin

    Trump'ın 4 yıllık karnesi

    Bingöl Valiliği: Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır

    Büyük öneme sahip Şuşa kenti de Ermenistan işgalinden kurtarıldı

    Joe Biden'den ilk mesajlar

    105 toplu ulaşım aracı ve 13 iş yerine men cezası

    17 Ağustos’tan bugüne bir şey yapılmadı

    Merkez’e başkan dayanmıyor

    Milyonlarca emekçinin ahını alacaksınız

    Eski Türkiye geri döndü

    Yıkım kararı verilen okullarda eğitim sürüyor

    ABD'nin 59. Başkanı olmaya hak kazanan Joe Biden kimdir?

    Örnek davranış Antalya'dan

    Fenerbahçe'ye Konyaspor şoku

    Biden'ın seçimi kazanmasının ardından Trump'tan ilk açıklama

    Koca: Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor

    ABD'deki başkanlık seçimlerini Biden kazandı

    Ayda Gezgin taburcu edildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    100. yılında Hutuvat-ı Sitte’den güncel mesajlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Eski Türkiye geri döndü
    Ahmet BATTAL

    Zoraki saygı duyuşu
    Genel

    Merkez’e başkan dayanmıyor
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Deprem İlâhî ikaz değil mi?
    Risale-i Nur'dan

    Musîbetlerde üç vecihle şikâyete hak yok
    Faruk ÇAKIR

    UNESCO ve Ayasofya
    Genel

    Milyonlarca emekçinin ahını alacaksınız
    Feyzullah ERGÜN

    Dr. Victor Puachet’den tavsiyeler (1)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.