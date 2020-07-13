Bir deprem uyarısı daha

Bilim Akademisi Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den deprem uyarıları geldi.

İstanbul’da tehlikenin ciddi olduğunu ve 10-15 bin ölümle atlatılmasının düşünülemeyeceğini söyleyen Görür, Silivri’deki 5.8’lik depremin de büyük bir depremi öne çekmiş olabileceğini söyledi.

T24’ün haberine göre, Görür, kentsel dönüşümün müteahhitlerin yolunu açtığını, afet ve risk yönetiminde eksikliklerin bulunduğunu belirtti. Görür, Marmara’da 7’den büyük bir depremin yaşanması olasılığının yüzde 60’dan fazla olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: “İstanbul’u veya bir kenti depreme hazırlamak için önce yönetimi depreme hazırlamak lâzım. Yani İstanbul’u yönetenlerin, Valilik, belediye veya bunlara bağlı kuruluşların, afet yönetimi nedir, risk yönetimi nedir, biliyor ve sindirmiş olmaları lâzım. Depreme hazırlanacaksak, bilinçsiz bir halkla baş edemezsiniz. Yani halk, deprem öncesinde, deprem sonrasında ne yapacağını biliyor olması lâzım. Halk eğitimi olmalı.